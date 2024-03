Syv unge mænd, som menes at være bandemedlemmer, er tiltalt for drabsforsøg. Offer blev stukket ned i brugs.

Efter en konfrontation på åben gade i januar sidste år flygtede en 21-årig mand ind i en SuperBrugsen-butik på Nørrebrogade i København.

Flere gik på jagt efter ham, og det endte med, at han blev stukket 15 gange med kniv. Den 21-årige fik hjertestop, men overlevede.

En 23-årig mand blev også stukket med kniv, da gerningsmændene flygtede ud af butikken.

Det er anklagemyndighedens opfattelse, at syv unge mænd - der er mellem 17 og 21 år gamle - skal stilles til ansvar for det, der skete. De menes at have haft en direkte eller indirekte tilknytning til banden Loyal To Familia (LTF) og er alle tiltalt for drabsforsøg på den 21-årige mand, der blev stukket 15 gange.

Det skal være sket som led i en bandekonflikt, og de syv er derfor tiltalt efter den såkaldte bandeparagraf, der kan give dobbeltstraf. Den 21-årige menes at have været tilknyttet en bande fra Københavns Nordvestkvarter.

En af de syv tiltalte er desuden tiltalt for drabsforsøg på den 23-årige mand, der blev stukket en enkelt gang.

Alle syv nægter sig skyldige i tiltalen mod dem. En af dem erkender dog medvirken til vold. En anden erkender at have været til stede. Flere af de tiltalte har meddelt, at de ikke ønsker at udtale sig i retten.

Episoden fandt sted 27. januar sidste år mellem 18.30 og 19.00.

Efter at den 21-årige var flygtet ind i SuperBrugsen, gik tre personer - iført masker og ifølge politiet bevæbnet med knive - i første omgang ind i SuperBrugsen for at lede efter den 21-årige. En enkelt person blev stående i indgangen som en form for vagt.

Efter ikke at have fundet den 21-årige, der gemte sig i butikkens baglokale, gik de tre personer ud igen. Men den 21-årige kunne ikke ånde lettet op.

Få minutter senere gik fire maskerede mænd ind i butikken. De endte med at finde den 21-årige, der i butikkens vinafdeling blev stukket adskillige gange flere steder på kroppen, så hans hjerte stoppede, mens han lå på butikkens gulv omgivet af smadrede vinflasker og deres indhold.

På vej ud stak en af gerningsmændene også en 23-årig mand, som var i SuperBrugsen for at købe ind. Han havde spændt ben for en af gerningsmændene, da de flygtede ud af butikken, og blev derefter stukket en enkelt gang ved leveren.

Politiet var hurtigt derefter på stedet. Vidner fik på Nørrebrogade en patruljevogns opmærksomhed. Beskeden lød først på, at der var sket et røveri i SuperBrugsen, men det viste sig altså at være noget mere alvorligt.

Der gik lidt tid, før politiet fik fat i dem, der nu sidder på anklagebænken. 23. marts blev seks af dem fremstillet i et grundlovsforhør efter at være blevet anholdt dagen før. 10. maj blev den syvende mand anholdt og efterfølgende varetægtsfængslet.

Overvågningsbilleder har dannet grundlag for politiets efterforskning i sagen.

Ud over fængselsstraf har anklagemyndigheden nedlagt påstand om, at seks af de tiltalte skal have frataget deres danske indfødsret og udvises.

Tre dommere og seks nævninger skal tage stilling til sagen i Københavns Byret, der vil behandle den over flere dage frem til marts. Undervejs skal blandt andre de to ofre vidne.

