Midt- og Vestjyllands Politi offentliggør nu billeder af en ung mand, som efterlyses for at have påsat en brand i Silkeborg.

Det oplyser de i en pressemeddelelse.

Episoden foregik i en affaldsgård på Resevej i Silkeborg, hvor den efterlyste mand satte ild til en indkøbsvogn fyldt med skrald.

»Her fandt han en kundevogn med affald, som han formentligt hældte brandbar væske ud over og antændte. Han stillede herefter kundevognen under et halvtag til en parkeringsplads ved Resedavej 39. Stedets videoovervågning viser, at han ankom til fods og forlod stedet til fods,« skriver Midt- og Vestjyllands politi i pressemeddelelsen.

Foto: politi.dk

Manden beskrives som en 20-30 årig mand af almindelig bygning med kort, lyst hår. Han var iført sorte shorts, en sort jakke med hætte og en blå rygsæk.

Hvis du ved hvem manden er, eller hvor han opholder sig kan du kontakte politiet på tlf. 114.