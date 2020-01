Tre biler gik onsdag aften op i røg i Taastrup på den københavnske vestegn.

Bilerne holdt foran en autoforhandler i Klovtofteparken i Taastrup, da en tilfældig forbipasserende kvinde ved 20-tiden pludselig opdagede, at bilerne brændte.

»Hun ringer 112 og fortæller, at tre biler står i flammer. Nu er de brændt,« fortæller vagtchefen ved Københavns Vestegns Politi til B.T.

Det er et område med både beboelse og industri, fortæller vagtchefen.

På nuværende tidspunkt kan politiet ikke sige, hvorvidt brandene har været påsatte.

»Det er svært at sige lige nu, hvorfor de gik i brand. Lige nu har vi ikke noget belæg for at sige, at de er påsatte,« siger vagtchefen.

Ved du noget om sagen, vil politiet gerne høre fra dig på telefon 114.

B.T. følger sagen.