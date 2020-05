7. februar 2019 blev 83-årige Eva Hoffmeister fundet død i sin lejlighed på Vangehusvej på ydre Østerbro.

Dødsfaldet blev henlagt som værende af naturlige årsager, selv om Eva Hoffmeisters svoger og svigerinde fandt det meget mistænkeligt.

Det fortalte parret, da de onsdag afgav forklaring i sagen mod den 28-årige James Schmidt, der er tiltalt for at have dræbt Eva Hoffmeister og to andre pensionister med bare en måneds mellemrum i februar og marts 2019. Han nægter sig skyldig.

»Der var uorden i lejligheden, og det var mistænkeligt. Hun var et ordensmenneske, og hun vidste, hvor alt lå i lejligheden. Hun var pernitten, hvad det angår,« siger svogeren, der ankom som en af de første til Eva Hoffmeisters lejlighed, efter hun blev fundet død.

»Når man lukkede døren op, og man kiggede ind i lejligheden, så var der en lille dragkiste. Den var skubbet så voldsomt til side, det har jeg ikke set før. Når man kiggede til venstre, lå der klude og tæpper, der var skubbet til side. Jeg har aldrig set det sådan,« forklarer han videre.

Samme undren opstod hos de to ambulancefører, der ankom til stedet. Den ene bemærkede blandt andet, at der var rodet i en papirsbunke, der lå på gulvet. Samtidig konstaterede familien også nogle dage senere, at Eva Hoffmeisters dankort var blevet misbrugt.

Alligevel var det først en lille måneds tid senere, da de to pensionister Inez Hasselblad og Peter Olsen, der boede i samme boligkompleks, døde under mistænkelige omstændigheder, at Eva Hoffmeisters dødsfald blev undersøgt nærmere.

En obduktion af Inez Hasselblad og Peter Olsen viste, at de begge var blevet dræbt, men da Eva Hoffmeister i mellemtiden var blevet kremeret, var en obduktion af hendes lig ikke mulig.

I stedet måtte politiet rette efterforskningen mod billederne fra lejligheden, der blev taget i forbindelse med fundet af Eva Hoffmeister 7. februar.

Her fandt man blandt andet en kvittering fra 5. februar klokken 13.19. Det tidspunkt har vist sig at være afgørende, fordi hendes kort godt halvanden time senere, klokken 14.44, blev forsøgt misbrugt af James Schmidt - hvilket han erkender.

James Schmidts rejsekortoplysninger viser desuden ifølge anklagemyndigheden, at han checkede ud på Svanemøllen Station, ganske få minutters gågang fra Eva Hoffmeisters lejlighed, klokken 13.42 og checkede ind igen 14.12.

Ifølge politiet skulle James Schmidt have dræbt Eva Hoffmeister på et tidspunkt i det tidsrum.

Anklagemyndigheden går primært efter at få ham idømt fængsel på livstid for de tre pensionistdrab. Og ellers tidsubestemt forvaring.

Faktisk har den 27-årige James Schmidt, der er født i Sydsudan og kom til Danmark som syvårig med navnet Lual Lual, allerede tidligere prøvet at blive idømt forvaring.

Det skete i 2011, hvor han i både byretten og landsretten blev idømt forvaring for som 17-årig at have voldtaget en ung pige på bare 14 år og for drabsforsøg på en kvinde, som han forsøgte at kvæle, så hun kom i udtalt livsfare.

Men i april 2012 valgte Højesteret at omstøde den tidsubestemte forvaringsdom til syv års fængsel. Og i januar 2017 var han igen på fri fod – indtil han blev fængslet for de tre rovmord på Østerbro, hvor der tilsyneladende også har været tale om kvælning.