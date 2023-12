En 55-årig mand får af byretten fem års fængsel for mindst syv gange at have haft samleje med en 13-årig pige.

I Retten i Roskilde tirsdag er de pårørende til en 13-årig pige tydeligt berørte efter 55-årige Robert Virkelyst Mølby er blevet dømt. Én råber efter manden i retslokalet, inden han føres bort. Mandens pårørende råber tilbage.

Den 55-årige mand får fem års fængsel for voldtægt af pigen. Han har haft samleje med pigen mindst syv gange og også betalt hende for flere af samlejerne.

Han får desuden forbud mod at kontakte børn under 18 år på internettet og skal betale 110.000 kroner i tort til pigen.

Overgrebene fandt sted mellem 5. oktober 2022 og 9. januar 2023. De fleste af gangene foregik det i mandens bil. Da han ottende gang havde lejet et hotelværelse med det formål at udføre endnu et samleje, nægtede pigen, og han er derfor dømt for forsøget.

Han er desuden dømt for blufærdighedskrænkelse ved at have sendt pigen billeder af sit erigerede lem og beskeder på Snapchat af "stærk seksuel karakter".

Han har også formået at få pigen til at sende billeder og videoer, hvor hun er nøgen og udfører seksuelle handlinger.

Af rettens i alt 12 stemmer var der ti stemmer for fem år og to stemmer for seks år.

Anklageren krævede seks års fængsel. Forsvareren argumenterede for fem års fængsel, hvilket retten er kommet frem til.

- Det er bevist, at du på internettet eftersøgte piger i 16 til 18-års-alderen, og du på det tidspunkt kom i kontakt med den dengang 13-årige. Vi har ikke hørt om, at du har været i kontakt med andre, siger retsformanden.

Under sagen er det kommet frem, at pigen var i kontakt med kommunen, og savnede støtte i hjemmet. Retten har desuden lagt vægt på, at manden udnyttede pigens sårbarhed samt sin egen psykiske overlegenhed.

Robert Virkelyst Mølby ankede dommen på stedet til frifindelse.

/ritzau/