Selvom han er tilfreds med, at de to tiltalte blev idømt fængsel på livstid for drabet på hans far og en anden ældre mand, er der dog noget, han hellere vil have.

Nemlig få sin far tilbage.

Det fortæller Jack Andersen – der er søn af den 68-årige møntsamler Kiehn Georg Andersen, som på brutal vis blev dræbt i april sidst år og efterfølgende efterladt i en grusgrav – til TV2 ØST, efter de to mænd, der sad tiltalt i sagen, tirsdag blev fundet skyldige og idømt livstid.

»Det er fint. Jeg vil helst have min far tilbage. Men den øverste instans har talt, og det er sådan, det er. Det må vi forholde os til,« siger han.

Tirsdag blev to mænd på henholdsvis 35 og 43 år enstemmigt idømt fængsel på livstid i Retten i Næstved for at have dræbt Kiehn Georg Andersen og en anden ældre mand sidste år.

De to venner blev fundet skyldige i at være draget ud til henholdsvis Ruds Vedby og Vemmelev sidste år for at overfalde de to mænd, der begge boede alene, og for at få fat i deres værdier.

Røvertogterne endte i begge tilfælde med drab.

I Ruds Vedby mistede 68-årige Kiehn Georg Andersen livet som følge af massiv vold. Hans lig blev efterfølgende dumpet i en sø i en grusgrav ved Blæsinge.

I Vemmelev var offeret Poul Frank Jørgensen, der blev 80 år. Han var blandt andet blevet stukket i halsen.

Begge ofre lå inde med møntsamlinger, og i begge tilfælde blev der sat ild til ofrenes ejendomme.

Til B.T. har Kiehn Georg Andersens søn tidligere fortalt, at han har måttet få psykologbehandling og tage sovepiller efter drabet på hans far:

»Det var forfærdeligt. Både det at han blev taget fra os så hurtigt og uventet, og også den brutalitet, det var sket med. Det, syntes jeg, var rigtig ubehageligt,« fortalte han tilbage i august.