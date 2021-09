Onsdag ved Retten i Aalborg var en 22-årig tiltalt for 10 forskellige forhold. Han er nu idømt tre måneders fængsel.

Det oplyser anklager ved Nordjyllands Politi Karina Frandsen.

Udover en tiltale for besiddelse af hash til eget forbrug og en tiltale for besiddelse af en foldekniv uden at have et anerkendelsesværdigt formål, var den 22-årige også tiltalt for at påkøre en person med vilje.

Derudover var han også anklaget for at forbryde sig mod bestemmelser i færdselsloven.

Manden erkendte alle forhold, undtagen at han med vilje skulle have påkørt en person.

Og retten fandt det ikke bevist, at han gjorde det med vilje. Han er derfor blevet dømt for grov vold, og ikke for at 'forvolde nærliggende fare for liv eller førlighed', som det lød i anklageskriftet.

Personen var netop steget ud af sit eget køretøj, hvorefter han ifølge politiet blev påkørt af den nu dømte 22-årige.

Personen landede herefter på bilens kølerhjelm og pådrog sig efterfølgende skader.

Anklagemyndigheden vil nu nærlæse dommen, inden den beslutter, hvorvidt dommen skal ankes.