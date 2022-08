Lyt til artiklen

Politiet truede mandag med at offentliggøre et foto at den bilist, som tidligere på dagen med vilje kørte en cyklist ned i Ringsted og derefter stak af.

»Vi har besluttet at give ham en frist til tirsdag klokken 12 til at melde sig selv. Derefter overvejer vi at offentliggøre et overvågningsfoto af ham,« fortalte vagtchef Klaus Krogstrup fra Midt- og Vestsjællands Politi i den forbindelse til Ritzau.

Tidligt tirsdag morgen oplyser politiet, at der ikke er noget nyt i sagen.

Den pågældende mand har dermed endnu ikke meldt sig selv.

Det var et skænderi i trafikken, der førte til den bevidste påkørsel af cyklisten på Vibevej mandag:

»Bilisten er tæt på at ramme cyklisten, som så gestikulerer mod ham. Det ender med, at bilisten påkører cyklisten med høj hastighed og derefter kører fra stedet,« forklarede Klaus Krogstrup mandag.

Den 45-årige cyklist blev bragt til Rigshospitalet, hvor seneste melding er, at han er i kritisk tilstand med blandt andet kraniebrud.

B.T. følger sagen.