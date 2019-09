DSB indsatte togbusser til og fra Københavns Lufthavn efter påkørsel tidligt tirsdag morgen.

Togtrafikken mellem Københavns Lufthavn og Københavns Hovedbanegård var tidligt tirsdag morgen indstillet. Det skyldtes en personpåkørsel på strækningen.

Der blev åbnet for trafik igen klokken 06.30, oplyser DSB.

En person er ifølge vagtchef Henrik Svejstrup ved Københavns Politi omkommet ved hændelsen.

De pårørende er underrettet. Politiet har ikke yderligere kommentarer.

DSB oplyses endvidere, at der har været indsat togbusser på strækningen. Passagerer opfordres til at holde øje med de ændrede forhold via Rejseplanen.

/ritzau/