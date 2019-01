DSB sætter onsdag morgen togbusser ind på strækningen mellem Roskilde og Ringsted på grund af personpåkørsel.

En personpåkørsel nær Borup Station forstyrrer onsdag morgen togtrafikken på Sjælland. Det oplyser DSB.

Som følge af påkørslen, der blev anmeldt klokken 05.33, holder togene stille omkring Borup og forårsager dermed massive forsinkelser for de rejsende.

- Der er bestilt togbusser, der vil køre mellem Roskilde Station og Ringsted Station, skriver DSB.

DSB skriver videre på deres hjemmeside, at de tidligst åbner for trafikken kl. 10.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at mørket har gjort det svært for politiet at arbejde.

Påkørslen skete 500 meter nord for stationen, og derfor er der ingen vidner til ulykken ud over lokoføreren.

De første togbusser ankom ved de to stationer omkring klokken 06.30.

DSB anbefaler, at passagerer til og fra stationerne ved Næstved, Vordingborg, Nykøbing Falster og Rødby bør skifte tog i henholdsvis Roskilde og Næstved og benytte Lille Syd, som kører via Køge.

/ritzau/