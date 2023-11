Han er kun 18 år gammel, men optrådte ifølge politiet som koldblodig morder på åben gade for godt to uger siden.

Ifølge Københavns Politi var det ham, der forklædt som madbud trykkede på aftrækkeren, da en 37-årig mand om eftermiddagen 20. oktober blev skudt ned på klos hold i krydset ved Herholdtsgade og Nyropsgade på Vesterbro.

Nu er den svenske teenager blevet pågrebet i Sverige. I weekenden blev han fremstillet i et lukket retsmøde i byretten i Malmø og præsenteret for den alvorlige sigtelse og ønsket fra dansk politi om at få ham udleveret til retsforfølgning i Danmark.

Ifølge retsdokumenterne fra Tingsrätten i Malmø, som B.T. har fået adgang til, nægtede den 18-årige sig skyldige i den alvorlige sigtelse.

Og samtidig modsatte han sig den danske begæring om at få ham udleveret til Danmark på baggrund af den arrestordre, der på forhånd var blevet afsagt mod ham som følge af det særlige nordiske samarbejde om udleveringer.

B.T. har tidligere erfaret, at den unge svensker har tilknytning til et multikulturelt svensk netværk, der før har begået lejemord på dansk grund.

I den aktuelle drabssag fra Vesterbro blev det 37-årige drabsoffer dræbt med skud i ryggen, hovedet og i den ene hånd.

Og efterforskerne i Københavns Politi holder fortsat alle muligheder åbne i forhold til, hvad motivet til den koldblodige likvidering kan have været:

»Vi har ikke ensporet lagt os fast på et enkelt motiv for drabet endnu,« siger vicepolitiinspektør Brian Belling – leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi.

Samtidig har efterforskningen endnu ikke klarlagt, hvor mange personer der kan betragtes som medskyldige i drabet.

»Det er fortsat noget af det, som vi prøver at arbejde videre med i efterforskningen uden at udelukke nogen muligheder,« tilføjer efterforskningslederen.

Foreløbig er tre andre personer også anholdt i sagen, fordi politiet anser dem som medskyldige i drabet.

En 21-årig dansk mand blev anholdt i Københavns Lufthavn i Kastrup, da han torsdag landede i lufthavnen med et fly fra udlandet. Han er normalt bosat i Sverige.

Det gælder også for de to sidste anholdte i drabssagen, der begge er 24 år og svenske statsborgere.

Den ene er allerede sigtet for medvirken til drabet og blevet fængslet efter en dansk udleveringsbegæring.

Den anden er endnu ikke formelt sigtet for medvirken til drabet, da han i første omgang »blot« er blevet anholdt og varetægtsfængslet af svensk politi i en anden sag. Det er foreløbig ikke oplyst, hvad den sag drejer sig om.

Efterforskningsleder Brian Belling har over for B.T. ingen kommentar til, om gerningsvåbnet fra drabet på Vesterbro er blevet fundet.

