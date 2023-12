Politifolk i Nordsjælland risikerer ufrivilligt at få både kokain, amfetamin og andet narkostøv i næseborene.

Det kan ifølge Arbejdstilsynet ske for lidt over 100 betjente på Nordsjællands Politis stationer i Gentofte og Helsingør, når beslaglagt narko skal vejes og testes i politikredsens åbne kontorlokaler.

Når betjentene håndterer eksempelvis kokain eller amfetamin i pulverform, kan der nemlig blive hvirvlet narkostøv op, som kan være sundhedsskadelig for politifolkene.

Derfor har Arbejdstilsynet nu givet Nordsjællands Politi to påbud om hurtigt at sørge for tilstrækkelig udluftning, så politifolkene ikke risikerer at indånde de sundhedsskadelige stoffer, når narkoen vejes og testes.

»Der er risiko for indånding af de sundhedsskadelige stoffer, da disse kan hvirvle op under processen, idet kokain, crystal meth og amfetamin håndteres i pulverform uden for emballage,« lyder det blandt andet i to tilsynsrapporter fra Arbejdstilsynet, som B.T. har fået indblik i.

I rapporterne lægger Arbejdstilsynet også vægt på, at det er en tilbagevendende opgave at skulle teste og veje de narkotiske stoffer, hvortil der ikke er et arbejdsområde med procesudsugning, hvor betjentene kan håndtere det hvide pulver, og derfor har de rig mulighed for at indånde de sundhedsskadelige stoffer.

En af de omtalte vægte, der bruges til vejning af narkotika, som er placeret på en reol i et kontor. Foto: Foto: Arbejdstilsynet Vis mere En af de omtalte vægte, der bruges til vejning af narkotika, som er placeret på en reol i et kontor. Foto: Foto: Arbejdstilsynet

Til gengæld bliver der, ifølge rapporterne, stillet engangshandsker til rådighed. Men selv en kombination af handsker og ansigtsmasker er ifølge Arbejdstilsynet utilstrækkeligt til at sikre et narkosikkert arbejdsmiljø på politistationerne.

Rapporterne forklarer yderligere, at opgaven med at veje og teste beslaglagt narko kan ende hos 60-70 ansatte hos Station Syd i Gentofte og hos godt 40 betjente på Station Nord i Helsingør.

Særligt en gruppe på otte politifolk, der typisk arbejder i nattelivet, kommer ofte ud for at skulle teste og veje beslaglagt narko i løs pulverform.

Nordsjællands Politi forklarer i rapporten, at der tilkaldes en kemiker ved større fund af narkotika, og stoffet derfor typisk er i mindre mængder.

'Nordsjællands Politi kan endvidere oplyse, at politikredsen arbejder med etablering af processug til håndtering af narkotiske stoffer,' oplyser politikredsen yderligere.

Håndteringen af pulveriseret narkotika skal foregå i et aflukket rum med udsugning for at beskytte betjentene, mener Arbejdstilsynet.

Derfor har Station Nord fået pålagt at efterleve påbuddet senest 15. januar 2024. Station Syd har derimod frem til 1. februar 2024 til at efterleve påbuddet.