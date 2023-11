Fire gange på fem måneder har de ansatte nu været udsat for vold i Bilka i Ishøj.

Derfor får butikken nu et påbud fra Arbejdstilsynet.

Det skriver sn.dk.

Et af eksemplerne på voldelig opførsel gik ud over en ansat på under 18 år.

Tilbage i sommerperioden kastede en kunde varer efter den ansatte.

Kundens varer var ikke blevet scannet ind over to betalinger, som vedkommende havde bedt om, og så gik kunden amok.

Arbejdstilsynet har nu påbudt Bilka-afdelingen at forebygge i højere grad end tilfældet er nu.

Medarbejderen fra eksemplet ovenfor vidste således ikke, hvordan man hurtigt kan tilkalde en leder, hvis sådan en situation opstår.

Det skal der rettes op på nu.

Over for sn.dk indrømmer, Zilwan Rashid, der er varehuschef i Bilka i Ishøj, at man ikke har været gode nok til at forebygge den voldelige adfærd fra kunder.

Det kan blandt andet betyde, at der fremover vil være flere vagter til stede i varehuset.

»Vi intensiverer vores tiltag, men vi kan heller ikke have vagter på alle de ansatte. Episoder opstår på sekunder, så det vil være meget svært altid at reagere, mens de foregår,« siger han.