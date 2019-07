Stofferne flyder på dette års Roskilde Festival, viser tal fra Midt- og Vestsjællands Politi. Sidste år var rekordår for narkofangst på festivallen.

God musik og en fadbamse. For nogen er det nok. Men mange vælger også at bruge ulovlige, euforiserende stoffer til at komme i den helt rigtige festivalstemning.

Allerede nu - to dage inde i festivallen - har politiet beslaglagt over 2 kg. hash og mere end 60 gram hårde stoffer som kokain og mdma. Det viser tal fra Midt- og Vestsjællands Politi.

»At det flyder med stoffer på en musikfestival er ikke så overraskende,« siger Peter Ege.

Narkofangst på dette års Roskilde Festival Midt- og Vestsjællands Politi har foretaget følgende beslaglæggelser på dette års Roskilde Festival. Kokain: 29,16 gram Amfetamin: 5,86 gram Ecstacy: 22 stk. MDMA: 13,34 gram LSD: 5 stk. Svampe: 11,81 gram' Hash: 1416,19 gram Marihuana/skunk: 639,34 Joints: 135

Han er misbrugsekspert og tidligere socialoverlæge i København.

Peter Ege forklarer, at personer, der normalt holder sig fra stoffer, bruger musikfestivallen som en anledning til at fylde sig med illegale rusmidler af forskellig art.

»Festivallen er for mange mennesker et time-out, hvor man gør ting, man normalt ikke gør. Der er musik, sjove mennesker og måske også en vis portion gruppepres. Det er mere socialt acceptabelt at tage stoffer på en festival,« siger Peter Ege.

Han vurderer ikke, at risikoen ved at tage stoffer er større på en musikfestival end andre steder, og henviser til, at der som oftest er uddannet lægepersonale i nærheden.

Udover alkohol er hash det mest populære rusmiddel på Roskilde Festival. Her tænder en festivalgæst en joint på Roskilde Festival tirsdag d. 1. juli 2014. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh Vis mere Udover alkohol er hash det mest populære rusmiddel på Roskilde Festival. Her tænder en festivalgæst en joint på Roskilde Festival tirsdag d. 1. juli 2014. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh

I 2012 gik det dog grueligt galt for en 20-årig svensker på Roskilde Festival. Efter at have indtaget et krystallignende stof, blev han utilpas på festivalpladsen.

Han blev kørt til hospitalet, hvor han kom i kritisk tilstand og afgik ved døden.

Samme år blev flere andre indlagt med forgiftninger som følge af indtagelse af det krystallignende stof som blev opløst i vand og indtaget.

Politiet mente dengang, at stofferne var blevet handlet på selve festivallen.

Methylenedioxymethamphetamine, også kendt som ecstacy. Foto: ENNIO LEANZA Vis mere Methylenedioxymethamphetamine, også kendt som ecstacy. Foto: ENNIO LEANZA

Mængden af stoffer, der bliver beslaglagt på Roskilde Festival, er steget stødt de senere år.

I 2018 blev der konfiskeret 71 gram kokain og 2,2 kilo hash mod 13 gram kokain og 882 gram hash i 2013.

Den stigning kan betyde to ting, siger Peter Ege:

»Det kan enten betyde, at der bliver taget flere stoffer, men det kan også betyde at politiet er blevet bedre til at opdage det eller bruger flere ressourcer,« siger Peter Ege.