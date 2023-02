Lyt til artiklen

På kun lidt over en time har Fyns Politi onsdag udskrevet bøder for 25.000 kroner.

Det sker, selvom politiet tidligere på dagen advarede bilister mod at glemme netop det, de nu har fået bøderne for.

Onsdag formiddag kom politikredsen nemlig med en kontant opfordring til bilisterne i anledning af den tætte tåge, der flere steder havde lagt sig over landet:

»Vi har sagt det før, og gør det gerne igen. Inden det går helt galt. Tænd nu det baglys!« lød det i et tweet, som fortsatte:

»Også i tæt tåge som nu! Vi får rigtig mange opkald fra bekymrede bilister. Som sidegevinst sparer man også 1.000 kroner. God tur – kør forsigtigt.«

Alligevel har en lang række bilister siddet opfordringen overhøring – og det koster dem nu:

»Siden opfordringen for cirka en time siden har Fyns Politi udskrevet bøder for 25.000 kroner i trafiksikkerhedens navn,« oplyser politiet i et opfølgende tweet.

»Mange tror fejlagtigt, at hvis lyset står på auto, så er der lys bag på. Tjek hvordan din bil virker,« lyder opfordringen fra politikredsen.