Den 27-årige mistænkte narkoforbryder Mathias Gaarn Klithammer har været på flugt fra politiet i tre måneder.

Københavns Politi beder igen offentligheden om hjælp til at finde den mistænkte narkosmugler Mathias Gaarn Klithammer.

'Det er nu næsten tre måneder, at den mistænkte har været på flugt. Det er usædvanligt, fordi det er vores opfattelse, at han opholder sig i Danmark. Derfor beder vi på ny borgerne om tips om, hvor han kunne opholde sig eller færdes,' siger politikommissær Bjarke Dalsgaard Madsen fra Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Mathias Gaarn Klithammer er eftersøgt i en sag om narkosmugling, hvor han er sigtet for – i forening med flere andre – at have indsmuglet seks kilo kokain fra Uruguay.

1. november blev han første gang efterlyst af politiet, men politiet har endnu ikke været i stand til at pågribe ham.

Mathias Gaarn Klithammer beskrives som 183 cm høj, almindelig af bygning og etnisk dansk af udseende.

Han har tilknytning til Dragør på det ydre Amager, og politiet er meget interesseret i oplysninger om, hvor han har sin færden.



Andre mistænkte i sagen blev fremstillet ved et lukket grundlovsforhør 25. oktober 2019.

Henvendelser i sagen kan gives til Københavns Politi på telefon 1-1-4.