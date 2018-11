Den svindelmistænkte danske kvinde Britta Nielsen var torsdag i retten i Johannesburg i Sydafrika, hvor der skulle tages stilling til, om Britta Nielsen kunne blive udleveret til Danmark.

På forhånd var flere i tvivl om, hvor lang tid der ville gå, før den danske kvinde kunne komme hjem, men torsdag besluttede den sydafrikanske domstol, at Britta Nielsen kan hoppe på et fly hjem til Danmark her til aften.

Og det er særdeles ekstraordinært.

Det oplyste den sydafrikanske statsanklager J.J. Du Toit til B.T. kort efter retsmødet.

»Vi har aldrig oplevet, at nogen blev udleveret så hurtigt. Brittas aftale er usædvanlig.«

Grunden til sagens hurtige afslutning er, ifølge anklageren, at Britta Nielsen frivilligt har frasagt sig de rettigheder, hun ellers ville have i Sydafrika. Eksempelvis kan hun ikke anke udleveringen.

»Det var vigtigt, at hun ikke var under pres og frivilligt frasagde sig sine rettigheder,« forklarede anklageren.

Han roste Interpol og alle parter i sagen og forklarede, at samarbejdet var gået upåklageligt.

Britta Nielsen vil blive formelt løsladt og derefter udleveret til en dansk betjent, der vil følge hende til lufthavnen, hvor de har billet til et fly mod Danmark allerede i aften

I eftermiddag skal den anden sigtede i sagen for retten, og alt tyder på, at aftalen om udlevering også vil gælde for ham.

Dermed kommer både Britta Nielsen og hendes medsigtede efter alt at dømme for en dommer i Danmark inden for den nærmeste fremtid.

Britta Nielsens fly lander efter B.T.s oplysninger i København fredag morgen, og herfra har den danske anklagemyndighed 24 timer, før den svindelmistænkte kvinde skal fremstilles i et grundlovsforhør.

Britta Nielsen er mistænkt for at have svindlet Socialstyrelsen for 111 millioner kroner i sit job som afdelingsleder i Socialstyrelsen, og hun risikerer op til otte års fængsel for den økonomiske kriminalitet.