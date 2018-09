Ifølge tidligere PET-folk må hemmelighedskræmmeri om storstilet menneskejagt skyldes tungtvejende årsager.

Der må være meget tungtvejende grunde til, at Københavns Politi efter næsten et døgn fortsat er meget hemmelighedsfuld om årsagen til en omfattende politiaktion, der fredag lukkede for trafik til og fra Sjælland.

Det vurderer to tidligere topfolk i den danske efterretningstjeneste.

Det står klart, at politiet satte alt ind i en omfattende jagt på en sort Volvo med tre personer, der sættes i forbindelse med "alvorlig kriminalitet". De nærmere detaljer holdes fortsat hemmelige.

- På det her stadie af sagen skyldes det selvfølgelig ikke forholdet til de tre personer, man eftersøger. De ved udmærket godt, at de er eftersøgt.

- Så der må ligge noget andet i det, siger Frank Jensen, tidligere operativ chef i PET og nu efterretningsanalytiker hos TV2.

- Efter min opfattelse kan det for eksempel være, at det drejer sig om hensyn til statens sikkerhed. At det altså er en efterretningssag, hvor man ikke kan udtale sig om ting til offentligheden. Det kan også være hensynet til en fremmed magt, siger han.

Lørdag middag oplyser Københavns Politi, at der ikke er nye oplysninger om politiaktionen.

Dermed står det altså fortsat hen i det uvisse, hvad der fik politiet til at sætte gang i den massiv menneskejagt på tværs af Sjælland.

Veje og broer blev lukket, og færger til Sverige og Tyskland blev indstillet. Det gav trafikkaos med kilometer lange bilkøer og påvirkede tusindvis af mennesker.

- Det har store samfundsomkostninger at lukke for trafikken på den måde. Derfor må det efter min vurdering dreje sig om menneskeliv, når politiet vælger at gøre det, siger Frank Jensen.

Hverken Frank Jensen eller Hans Jørgen Bonnichsen, der også er tidligere operativ chef i PET, har oplevet aktioner i tilsvarende skala i deres tid i politiet.

- Men jeg må også sige, at jeg heller ikke har oplevet en så hermetisk lukkethed om en sag før. Man fortæller ikke, hvad der ligger bag en så stor begrænsning af mange danskeres bevægelsesfrihed, siger Hans Jørgen Bonnichsen.

- Jeg har svært ved at forstå, hvorfor man ikke i det mindste kan sætte en hovedoverskrift på - altså handler det om terror, kidnapning eller organiseret kriminalitet. Men der må være meget tungtvejende årsager som hensyn til eventuelle ofre eller statens sikkerhed, siger han.

/ritzau/