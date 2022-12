Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hvor mange forseelser kan man nå at lave på bare syv minutter?

Rigtig mange, åbenbart. Det beviste en 36-årig mand torsdag sen aften i Nordborg i Sønderjylland.

Da politiet som et rutinetjek ville stoppe manden, der kom kørende på Landevejen, valgte han at øge farten og stikke af, skriver JydskeVestkysten.

Med hastigheder op mod 200 kilometer i timen, fulgte betjentene efter den 36-årige, der altså på blot syv minutter nåede at samle en helt række af lovovertrædelser.

Det fortæller politikommissær Chris Thorning Vesterdal til mediet:

»Han er sigtet for at køre over for rødt lys 12 gange. Ved det ene af de røde lys er han også sigtet for at have forvoldt fare for andres liv eller førlighed. Derudover blev han sigtet for ikke at efterkomme politiets anvisninger, køre uden førerret og køre påvirket af euforiserende stoffer.«

Dem 36-årig overgav sig aldrig frivilligt. I et forsøg på at lave en U-vending, ramte han nemlig en kantsten, der satte en stopper for ræset.

Politiet fandt 12,5 gram amfetamin, 4,4 gram hash og en række haveredskaber og elværktøj i bilen. Sidstnævnte skal undersøges, hvorvidt der er tale om tyvekoster.

Manden blev desuden sigtet for vanvidskørsel, og fik beslaglagt bilen – som i øvrigt ikke var hans egen.