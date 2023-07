Man skal ikke altid køre den lige vej hjem. I hvert fald ikke, hvis man er godt bedugget og på cykel.

Natten til søndag valgte en 26-årig mandlig cyklist fra Arnborg ved Herning en noget usædvanlig rute efter en våd aften i byen.

Uden lys på cyklen slingrede han ud ad Midtjyske Motorvej, skriver TV Midtvest.

Det medførte en række opkald til ordensmagten omkring klokken 03.30, oplyser politikommissær Stephan Weber fra lokalpolitiet i Herning.

Flere trafikanter anmeldte cyklisten, der kørte i sydgående retning i motorvejens nødspor.

»Motorvejen er forbeholdt biler og køretøjer, der kan køre med en vis hastighed. Det kan gå grueligt galt, hvis man cykler på den,« lyder det fra Stephan Weber.

Politiet sendte en patruljevogn ud efter den tohjulede, der blev stoppet i god behold.

Politiet valgte at køre manden hjem til hans bopæl i Arnborg, da politiet vurderede, at det var det sikreste.

Den 26-årige mand er blevet sigtet for at køre uden lys, for at køre på cykel på motorvejen og for at køre fuld på cykel.

Ifølge færdselsloven skal man kunne holde en fart på mindst 50 km/t ved færdsel motorvej.