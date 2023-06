»Jeg blev ramt lige i hovedet og på skulderen.«

Sådan har en parkeringsvagt netop forklaret i Københavns Byret om en spytklat, der angiveligt blev sendt af den tidligere topdirektør for Finanstilsynet Jesper Berg.

P-vagten har dermed en noget anden opfattelse af, hvad der skete på en parkeringsplads på Holmen 14. juli 2022, da Jesper Berg har forklaret, at han ikke har spyttet – i hver fald ikke i mandens ansigt.

64-årige Jesper Berg sidder mandag på anklagebænken i byretten tiltalt for først at skulle have spyttet parkeringsvagten i ansigtet.

Få minutter efter skulle han have sat sig ind i sin Volvo V70 og bevidst være bakket flere gange ind i selvsamme mand. Han nægter sig skyldig i begge forhold.

Han forlod i april måned topposten som direktør i Finanstilsynet, der er den finansielle verdens vagthund. Tidligere har han været direktør i Nykredit Bank, haft topposter i Nationalbanken og Den Europæiske Centralbank, ECB.

Sekretet fra den tidligere direktør blev sendt ind ad vinduet på den bil, som parkeringsvagten sad i.

Kort tid forinden havde vagten sat en parkeringsafgift i Jesper Bergs bilrude, da han holdt ulovligt parkeret.

P-vagten fortæller, at han var på vej til at forlade stedet, da en mand kom over til ham viftende med den gule afgift i hånden.

Angiveligt udviklede situationen sig, da Jesper Berg ifølge parkeringsvagten begyndte at overfuse ham.

»Idet, jeg siger, jeg kører nu, hører jeg ham lave denne her lyd og mærker en spytklat. Han vender sig om og går,« fortæller parkeringsvagten i retten.

Eks-topchefen har tidligere forklaret i retten, at han var vred og ville have afgiften annulleret.

Jesper Berg mener ikke, at han spyttede på vagten. Men han kan ikke udelukke, at han spyttede på det tidspunkt. Han forklarede, at han gik fra p-vagtens bil, da han ikke følte, diskussionen førte til noget.

»Jeg går ud af bilen og går efter ham. Vi gik sådan parallelt sammen, og jeg sagde, at jeg ville ringe til politiet,« lyder det fra p-vagten.

Jesper Berg satte sig ind i bilen, mens vagten fortæller, at han stillede sig bag den.

»Jeg siger igen, at jeg ringer til politiet, du skal blive her.«

»Der er ingen reaktion fra ham. Han sætter sig ind i bilen og jeg stiller mig bag bilen. Jeg mærker et puf i bagdelen fra bilen. Jeg forstår ikke, hvad der er sket. Jeg mærker et til puf. Der var ikke fart på,« siger p-vagten, der ikke mener, at Jesper Berg ville køre ham ned.

Anklager Abdulla Najem går efter at få eks-topchefen idømt 60 dages fængsel, frakendt kørekortet i et år og få Volvoen konfiskeret.

Anklageren fortæller, at p-vagter er særligt udsatte, når de arbejder og er omfattet af paragraf 247 stk. 2, hvilket kan hæve straffen.

Retssagen skulle have været afgjort mandag, men dommeren og de to domsmænd har ikke tid til at votere.

I stedet falder dommen 28. juni 12.15.

