Den tidligere politiker for SF, Özlem Cekic, var i nat involveret i en trafikulykke.

Det skriver det forhenværende medlem af Folketinget selv på Facebook.



'I nat fik vi en ekstra chance for at leve videre. Min mand havde inviteret mig ud til biografen. På vej hjem kørte vi på hovedvej på en venstre bane. Pludselig drejede bilen til højre foran os, for at dreje ind til motorvejindkørslen, som lå på den anden side ad vejen til venstre,' skriver hun og fortæller, hvordan hun oplevede ulykken.

'Jeg oplevede alt i slowmotion. Min mand bremsede, alt hvad han kunne. Men jeg kunne se, at vi var direkte på vej ind den anden bil. Vi dør, tænkte jeg. Vi ramte bilen med et brag. Jeg strakte mine ben og holdt vejret. Jeg kunne se airbagen fra modpartens bil springe. Den anden er død, tænkte jeg. Og så gik jeg i stå.'

Men heldigvis slap alle med livet i behold, melder Özlem Cekic, der takker politiet, ambulancereddere og brandfolkene for deres hjælp

'Midt i alt chokket var jeg så glad for og taknemlig over de politibetjente, ambulancereddere og brandfolk, der med en ekstrem høj faglighed, omsorg og venlighed, hjalp alle parter. Tusind tak kære venner! Hvor er vi heldige, at vi bor i et land med så dygtige folk som jer omkring os!'