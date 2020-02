Seksårige Faye Marie Swetlik var netop kommet hjem fra skole, da hun forsvandt.

Den lille pige havde taget skolebussen hjem og blev sat af ved sit stoppested i Churchill Heights-kvarteret i den amerikanske delstat Cayce omkring kl. 14.50, hvor hendes mor stod og ventede.

På det tidspunkt vidste ingen, at blot en time senere, kl. 15.45, ville familien ikke kunne finde Faye Marie.

Pigens panikslagne familie kontaktede politiet omkring ved 17-tiden samme dag, og nu er mere end 250 betjente og efterforskere på sagen for at finde den forsvundne seksårige. Ligeledes er FBI involveret i opklaringen.

Overvågningsbilleder fra den skolebus, Faye Marie kørte med hjem, viser Faye Marie rejse sig fra sit sæde og gå frem i bussen til chaufføren, for derefter at stige af bussen.

De billeder offentliggjorde politiet tirsdag som et led i efterforskningen.

Politiet forklarer til CNN, at man håber på det bedste, og arbejder hårdt for at genforene Faye Marie med sin familie. Dog ved man endnu ikke, om der er sket en forbrydelse:

»Vi er ikke sikre på, at hun ikke bare er gået sin vej selv og befinder sig i skoven, hvor hun kan være faldet, og derfor ikke er kommet hjem, eller om hun gemmer sig i et nabohus,« siger en af efterforskningslederne til CNN.

I dagene efter Faye Maries forsvinden har beboere i Cayce været nervøse, og på de sociale medier er der gået rygter om, at man har fundet et lig i området.

Det afviser politiet dog.

På 'Afdelingen for offentlig sikkerhed i Cayces' Facebookside oplyser man torsdag, at der er blevet set to biler i området omkring tidspunktet for Faye Maries forsvinden.

Bilerne og bilernes ejere er endnu ikke blevet identificeret, og politiet beder derfor om hjælp til at finde bilernes ejere. Det er et led i efterforskningen at tale med alle, der befandt sig i området Churchill Heights den dag, Faye Marie forsvandt.

Af Facebooksiden fremgår det desuden, at man også har indsat helikoptere, der skal hjælpe med at finde den seksårige pige.

På de sociale medier kan man yderligere følge sagen ved at søge efter #prayforfaye.

Da seksårige Faye Marie forsvandt, var hun iført en sort t-shirt med ordet »PEACE« printet på fronten. Hun bar også en blomstret nederdel, samt prikkede gummistøvler.

Politiet oplyser, at den lille pige er laktoseintolerant og har en talefejl.