Torsdag blev en norsk kvinde taget på fersk gerning af en Teslas bilkamera.

På motorvej E45 ved Hobro kørte hun med 130 km/t ind i siden på den populære elbil, som hun var i gang med at overhale indenom, skriver TV 2 Nord.

Politiet formåede i første omgang at standse kvinden i Aalborg, hvor hun påtog sig skylden for sammenstødet.

Derefter fik hun lov at køre videre, fortæller politikomissær Lars Rosenvinge til mediet.

Men måske skulle hun ikke have haft lov til at slippe så let:

Optagelser fra Teslaens kamera, som føreren siden har vist politiet, afslører nemlig, at hun kørte ind i bilen med vilje.

»Her kan man se, at hun har påkørt bilen forsætligt,« siger politikomissæren til TV 2 Nord og tilføjer, at der ikke skal meget til, før at det kan gå galt med den fart.

Han siger, at kameraets afsløring ændrer sagens karakter, og at politiet nu skal kontakte det norske politi.