Østjyllands Politi har afsløret oversavet jagtgevær og ammunition ved ransagning ved Ørum på Djursland.

Fundet af et oversavet jagtgevær på en ejendom på Djursland har ført til anholdelse og fængsling af en kvinde og en mand.

Østjyllands Politi foretog aktionen lørdag omkring middagstid, og søndag har en dommer i Randers besluttet at varetægtsfængsle parret i fire uger.

På ejendommen ved Ørum blev der også fundet cirka 35 stykker ammunition, som ifølge politiets sigtelsen kunne bruges i geværet.

Kvinden er i 40'erne, mens manden er i 30'erne.

At geværet både var oversavet og skarpladt har fået politiet til at rejse sigtelse om overtrædelse af straffelovens bestemmelse om besiddelse af våben under skærpende omstændigheder. Overtrædelse af paragraffen fører som udgangspunkt til en straf på fængsel i to år.

- De nægter sig skyldige, siger anklager Philip Møller efter søndagens grundlovsforhør.

Mere ønsker anklageren ikke at oplyse. Det skyldes, at retsmødet blev holdt bag lukkede døre.

/ritzau/