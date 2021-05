»Tramp hende. Tramp hende.«

Sådan lød det på en voldsom video af et overfald på en unge pige, som B.T. kunne beskrive tirsdag.

Og det er ifølge Riad Tolba, der er sekretariatschef hos SSP København, udtryk for en ny voldsparathed blandt en gruppe piger i København, som man ikke hidtil har set.

»Vi blev bekendt med videoerne i sidste uge, og der kan vi jo se, at det er fuldstændig eskaleret. Vi har nogle små hårde pigegrupper i København, men det er nyt for os, at pigerne er så voldsomme, som vi ser det her,« siger han.

Jeg finder en ung pige, der har gemt sig under vores seng 32-årig redningsmand

Riad Tolba håber, at der er tale om et enkeltstående tilfælde, og peger på, at man fra SSPs side står for det forebyggende arbejde, men når det kommer til hændelserne, som man ser i videoerne, så er det politiet, som tager over.

Såfremt at politiet i deres efterforskning pågriber de unge piger, vil dette blive underrettet til de sociale myndigheder.

»Men der skal ikke så meget til. Det kan være en forkert kommentar på TikTok, Instagram eller Snapchat, som får det til at eskalere. Og så har de en mobilitet, som gør, at de ret hurtigt kan bevæge sig rundt i gadebilledet. Eksempelvis via metroen.«

Videoerne af de unge piger har de seneste dage floreret på de sociale medier, hvor de er blevet flittigt delt i både åbne og lukkede miljøer på både Facebook og Instagram.

»Hun er dybt ulykkelig«

På en af videoerne ser man blandt andet en 17-årig pige ligge på den kolde asfalt på en togperron, mens slag, spark og tramp hagler ned over hende. I andre videosekvenser kan man se en gruppe piger i voldsomme slåskampe med hinanden.

Overfaldet på togperronen fandt sted 6. april i år omkring klokken 17.30 på Jyllingevej Station. Det sluttede af med, at pigen til sidst måtte flygte fra stedet ved at krydse togskinnerne, kravle over gelænderet og hoppe fire meter ned i en baghave.

En baghave, der tilhører en 32-årig mand, som B.T. har været i kontakt med.

Han fortæller, at han den pågældende dag have været i bad, da han pludselig hørte en kvindestemme, der råbte »hjælp« fra soveværelset. Da han kom ind på soveværelset, fandt han til sin store overraskelse den 17-årige – og for ham fremmede pige – ligge forslået under hans seng.

»Jeg finder en ung pige, der har gemt sig under vores seng. Hun er dybt ulykkelig og fortæller, at hun er blevet overfaldet oppe på stationen,« fortæller den 32-årige mand, som ønsker at være anonym.

Han fortæller videre, at pigen godt kunne bevæge sig, men at han nærmest måtte løfte hende rundt.

Pigen blev efterfølgende hentet af en ambulance, og den 32-årig mand har siden været i kontakt med politiet, som har oplyst, at pigens skader ikke var alvorlige.

B.T. har været i kontakt med Københavns Politi, som oplyser, at de er bekendte med videoerne, som florerer på de sociale medier, og at de er i gang med at efterforske sagen for at finde ud af hvor, hvornår og i hvilken sammenhæng de forskellige optagelser i de redigerede videoer er lavet.

Men da efterforskningen er pågående, kan de ikke udtale sig nærmere om sagen. De understreger dog, at det tages »meget alvorligt«.

B.T. har valgt ikke at vise de omtalte videoer af hensyn til de involverede piger.