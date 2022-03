Et kæmpe brag er ikke det, man har lyst til at høre for tiden. Det var dog, hvad flere borgere i Nyborg var vidne til tirsdag.

»Med de tider, vi lever i, så var det lige før, at jeg tænkte: 'Er det nu?'«

Sådan lyder det fra 40-årig Martin Daniel Midtgaard Ravn.

Han stod i køkkenet og var ved at vaske op, da den eksplosionsliggende lyd overraskede ham.

»Jeg tænkte bare 'shit',« fortæller nyborgenseren og tilføjer:

»Først kunne jeg ikke lige placere det. For mig lød det som to biler, der bragede sammen.«

57-årige Tina Lillelund Andersen kunne dog godt placere det.

»Jeg sad på min altan, og pludselig hørte jeg en høj lyd og så meget høje flammer over hustagene.«

Hun opfangede hurtigt, at det var hos tjæredestilleriet Koppers på havnen i Nyborg, at det brandte.

Hun fandt hurtigt sin mobiltelefon frem og optog det vilde syn, der udspillede sig foran hendes altan.

B.T. taler med hende, en halv times tid efter at branden opstod, og der er hun på vej på arbejde. Cirka samtidig melder Fyns Politi ud, at branden er under kontrol.

Synet har dog alligevel chokeret hende.

»Jeg tænkte 'hvad sker der?'« fortæller den 57-årige nyborgenser.

Hun beskriver ikke lyden fra branden som en decideret eksplosion.

»Det var mere som, når man tænder et gasblus – bare i meget større skala,« forklarer hun.

Fyns Politi oplyser i en pressemeddelelse, at det er en halvtom tank hos Koppers Danmark, der er gået ild i. Tanken var ved at blive tømt, da branden opstod.

Politiet opfordrer borgere i området til at holde sig væk fra røgen, gå indenfor og lukke vinduer og døre.

Klokken 14.27 var meldingen fra politiet, at den sorte røg var for nedadgående.