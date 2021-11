Vestre Landsret skulle mandag tage stilling til, om en 29-årig mand fortsat skulle dømmes i en sag om hærværk mod den jødiske kirkegård i Aalborg.

Men sagen er endnu ikke afgjort.

En vigtig teknisk undersøgelse fra gerningsstedet var nemlig endnu ikke færdig. Og imens er den sigtede blevet løsladt.

»Landsretten har vurderet, at undersøgelsen er noget, der kan have en betydning for sagens udfald,« fortæller anklager Peter Boesen til B.T. – uden at ville uddybe yderligere.

Den sigtede 29-årige mand har siddet varetægtsfængslet i knap et halvt år, siden han ved Retten i Aalborg fik en dom på et års ubetinget fængsel tilbage i juni. En straf, han altså ankede.

Ifølge anklageren skyldtes mandagens løsladelse, at retten vurderede, at der var en risiko for, at dommen ved Vestre Landsret ikke blev længere, end den periode, som den 29-årige allerede har siddet varetægtsfængslet.

I den forbindelse spillede det også ind, at man endnu ikke kender datoen for det nye retsmøde.

Spørgsmålet, om hvorvidt undersøgelsen var klar, blev behandlet som det første på mandagens retsmøde.

Og da det ikke var tilfældet, bestemte Vestre Landsret, at det for nu ikke gav mening at gå videre med retssagen.

Det var forsvareren for den tiltalte, som ønskede den ekstra tekniske undersøgelse. Et ønske, der i sidste uge blev imødekommet af Vestre Landsret. Men resultaterne ligger altså endnu ikke klar.

Hærværket mod den jødiske kirkegård fandt sted natten til 4. april, hvor der blev malet rød farve, som skulle forestille blod, på murværket ind til kirkegården.

Desuden blev dukker indsmurt i rød farve efterladt både inden for og uden for kirkegården.

Og på stedet var der løbesedler fra den højreekstremistiske bevægelse Nordfront.

Aktionen blev omtalt på bevægelsens hjemmeside, og her var der ifølge Retten i Aalborg tale om propaganda i strid med straffelovens paragraf 266, som forbyder trusler og hån mod en gruppe for eksempel på grund af dens tro eller etnicitet.

I en lignende sag fra Randers i 2019, hvor 84 gravsten blev væltet på en jødisk gravplads blev to mænd med forbindelse til den højreradikale gruppe ligeledes dømt.

Her blev den ene idømt fængsel i ni måneder, mens den anden blev straffet med et år.

I sagen fra Aalborg nægtede den 29-årige sig tilbage i juni skyldig.