Han sad varetægtsfængslet i præcis et år, inden byretten frifandt ham og lod ham få friheden tilbage.

Alligevel risikerer den 51-årige KP stadig at blive dømt i en af danmarkshistoriens største kokainsager og havne bag tremmer i mange år, selv om han kategorisk nægter sig skyldig.

Anklagemyndigheden har nemlig besluttet at anke den opsigtsvækkende frifindelse, som Københavns Byret for et par uger siden kom frem til.

En enig domsmandsret besluttede her at frifinde KP helt for tiltalen om at have været den praktiske medhjælper, der via sin ansættelse som ground handler hos SAS i Københavns Lufthavn diskret havde losset ti tunge sportstasker proppet med 235 kilo kokain af to fly i lufthavnen i Kastrup.

Bagefter havde han efter politiets opfattelse held til at smugle taskerne uset væk fra lufthavnens område, så den værdifulde kæmpelast af kokain kunne nå ud til et netværk af narkohajer.

Ikke mindst til hans gode ven gennem en snes år – den 41-årige Daniel Wilfred Albright – der i april sidste år blev idømt 15 års fængsel for at have modtaget de 235 kilo kokain.

Ved domsafsigelsen i vennens sag i netop Københavns Byret skar dommeren ud i pap, at man faktisk havde fundet KP medskyldig, selv om hans straffesag først skulle afgøres senere.

»Vi finder det bevist, at KP har med til at fragte kokainen ud af lufthavnen. Log-oplysningerne fra lufthavnens kortregistreringer passer ikke med hans arbejdstider, så vi finder ikke anden forklaring,« lød det blandt andet fra retsformanden, da dommen over Daniel Albright skulle begrundes.

Ikke desto mindre nåede en anden domsmandsret i selvsamme byret altså 2. februar i år frem til det stik modsatte resultat: KP var uskyldig.

Det betød, at han øjeblikkeligt blev løsladt.

Men nu har anklagemyndigheden altså valgt at anke frifindelsen i håb om, at Østre Landsret vil omstøde afgørelsen.

»Der ligger mange overvejelser bag beslutningen om at anke, men vi har jo rejst tiltalen, fordi vi vurderede, at der var beviser nok, til at han kan blive dømt. Det syntes byretten så ikke, men nu synes vi, at landsretten skal have lov til at kigge på det og vurdere det,« siger specialanklager Annika Jensen fra Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet til B.T.

»Man kan også sige, at der er tale om to sager, hvor byretten allerede i den første sag skriver i dommen over den første tiltalte (Daniel Albright, red.), at man også mener, at den anden (KP, red.) har været med til det. Derfor synes vi også det er mærkeligt, at byretten i den anden sag kommer frem til det helt modsatte resultat,« tilføjer anklageren.

Også Daniel Albright skal have sin dom med de 15 års fængsel vurderet i en ankesag i Østre Landsret.

I byretten blev han blandt andet fundet skyldig i som bagmand at have været med til at udnytte en sagesløs kvindelig turist som skalkeskjul for narkosmuglingen.

De samlet 235 kilo kokain blev fløjet ind i Kastrup med to fly fra Den Dominikanske Republik i Caribien i de tidlige morgentimer henholdsvis 11. januar og 29. februar 2020.

I begge tilfælde havde KP ikke vagt på de pågældende tidspunkter, men benyttede alligevel ekstraordinært sin tilladelse til at ind i lufthavnens afspærrede område med sin egen bil.

Ifølge loggen af hans adgangskort var han den første dag på både flyområdet og i bagagehallen i Kastrup i tre en halv time, selv om han altså havde fri den dag.

Under sin sag i byretten forklarede KP det blandt andet med, at han ønskede at sige tillykke til en kollega, der havde fødselsdag, og at han i det andet tilfælde ved en fejl var kommet til at møde ni timer for tidligt.

De 235 kilo kokain har i det kriminelle miljø repræsenteret en værdi på godt 70 millioner kroner – endda før narkoen var delt op i mindre portioner og solgt til brugerne til en betydelig højere pris.

Den enorme kokainsmugling ville formentlig aldrig være blevet opdaget, hvis ikke fransk politi senere i 2020 havde haft held til at infiltrere og dekryptere de såkaldte EncroChat-telefoner, som organiserede kriminelle over hele verden benyttede i stor stil.

Pludselig fik dansk politi fra kollegerne i Frankrig en ren gavebod i form af tekst og fotos, som kriminelle havde sendt til hinanden i blind tillid til diskretionen i det lukkede netværk.

Heriblandt om de mange sportstasker med kokain i lange baner til lufthavnen i Kastrup.

For i første omgang havde hverken toldere, politi eller lufthavnens utallige overvågningskameraer opdaget, at sportstaskerne med kokain diskret blev taget direkte ud fra lastrummene i de to fly fra Caribien.

