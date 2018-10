16-årig døde efter at have indtaget mdma. Unge ved ofte for lidt om farligheden, mener overlæge.

København. Det kan få fatale følger, når man indtager narkotika. Senest døde en 16-årig ung mand efter at have indtaget stoffet mdma natten til lørdag i Dianalund.

Når unge indtager stoffer, er en af de store fejl ofte, at de ikke ved nok om stoffet, som de indtager.

Det mener Henrik Rindom, der er psykiater, overlæge og har indgående viden inden for rusmidler og misbrug.

- De ved ikke, hvad de har med at gøre. De kender ikke til virkningerne af stoffet. De ved ikke, hvor meget de skal tage. De ved ikke, hvordan de skal tage det, fortæller Henrik Rindom og fortsætter:

- Der er så mange ting, helt unge mennesker ikke ved om stoffet.

Han forklarer, at unge mennesker ofte tager mere, end de kan tåle, fordi de ikke kender tiden, som det tager stoffet at påvirke kroppen.

Derfor indtager man for meget, inden at det overhovedet er begyndt at virke, fortæller Rindom.

- Alle detaljerne om stoffer skal unge mennesker vide, inden de begynder at tage stoffer, siger Henrik Rindom.

Tilbage i februar døde 15-årige Adam Buk fra Haslev efter at have indtaget stoffet mdma.

Netop stoffet mdma er blevet mere og mere udbredt, fortæller Jakob Demant, der er lektor på Sociologisk Institut på Københavns Universitet.

- Det, vi kan se, er, at der inden for de sidste par år har været en relativ voldsom udvikling i brugen af mdma, som vi ikke har set i forhold til andre kendte stoffer, siger Jakob Demant.

Stoffet er blevet mere tilgængeligt, og det er blandt andet på baggrund af digitale kanaler, fortæller han.

Stoffet bliver ifølge Demant solgt i lukkede grupper i Facebook. Og ifølge ham kræver det et netværk at komme ind i grupperne.

- Det (mdma, red.) er mere tilgængeligt, men vi skal passe på med udsagnet om, at det er noget, der bliver tilbudt alle og enhver, siger han.

Han forklarer også, at der kan være alle mulige ukendte ting i mdma.

Dermed kan unge, der har sat sig ind i virkningen af mdma, ende med at blive snydt og derfor ikke vide, hvad de indtager.

Faren til den 16-årige har en appel til forældre og unge mennesker.

- Hold jeg for helvede væk, langt væk fra alt det forpulede lort, siger Kim Christensen til TV2 og fortsætter:

- Selv om det bare starter med hash. Jeg kan jo se, hvor hurtigt det udvikler sig. Fordi de lige skal prøve noget andet for sjov. Men der er sgu ikke noget sjovt i det her, siger han til TV2.

/ritzau/