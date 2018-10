Svend Lings vil have dom på 40 dages betinget fængsel for medvirken til selvmord i landsretten.

Svendborg. Den pensionerede overlæge Svend Lings, der er dømt for medvirken til selvmord, har besluttet at anke dommen, som han fik i sidste uge.

Det skriver Jyllands-Posten, der har talt med lægen, der blev idømt 40 dages betinget fængsel for medvirken til selvmord og selvmordsforsøg.

Den betingede dom betyder, at han slipper for fængsel, så længe han ikke fortsætter med at rådgive om, hvordan syge begår selvmord.

Derfor har lægen ind til videre stoppet denne aktivitet. Men han får stadig to-fire opkald hver dag fra folk, som er syge og beder om hjælp.

- De har det svært, hiver efter vejret eller græder i telefonen. De vil gerne have et godt råd, men jeg er nødt til at sige, at jeg efter dommen ikke kan hjælpe dem. Hvis jeg bliver frikendt i landsretten, begynder jeg igen, siger Svend Lings til Jyllands-Posten.

Svend Lings forsvarer, Hanne Rahbæk, fortæller til Ritzau, at Svend Lings anker med henblik på at blive frifundet.

Svend Lings har det seneste halvandet år været meget i medierne, hvor han har udtalt, at han har hjulpet omkring ti syge mennesker med at dø.

Lings risikerer også til at blive smidt ud af Lægeforeningen.

Således har Lægeetisk Nævn vurderet, at det er et brud på de etiske principper, at Svend Lings har offentliggjort en selvmordsvejledning samt skaffet syge mennesker medicin til selvmord.

Svend Lings har fire ugers ankefrist, hvor han kan anke Lægeetisk Nævns afgørelse til Voldgiftsretten.

Herefter vil afgørelsen blive behandlet på enten det første eller det næstkommende bestyrelsesmøde i Lægeforeningen - det vil sige senest den 4. december, skriver Jyllands-Posten.

Lings har dog ikke planer om at anke afgørelsen, for han har mistet tilliden til Lægeforeningen.

/ritzau/