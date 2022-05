En overhaling i Birkeskoven i Glostrup endte galt.

Bilen, der ville overhale, ramte den forankørende og kørte derefter ind i et træ.

»Bilen rammer træet og ender på taget,« forklarer vagtchefen fra Københavns Vestegns Politi.

Vagtchefen forklarer, at begge bilister er lettere tilskadekommne.

»De er blevet bragt på skadestuen,« siger vagtchefen.

Hvordan og hvorfor uheldet er opstået ved Københavns Vestegns Politi ikke endnu.

»Det er svært at sige helt præcist, hvad der er foregået. Vi ved, at uheldet er sket under overhaling.«

En bilinspektør skal nu undersøge, hvad der er sket, forklarer vagtchefen.