Da en mandlig bilist valgte at foretage en 'kvik' overhaling på Farøbroerne, endte det helt galt.

Bilen, der blev overhalet, var nemlig en civil patrulje fra færdselspolitiet – og hele hændelsen endte med at føre til et hav af forskellige sigtelser.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i sin døgnrapport.

Det hele udspillede sig fredag formiddag, da patruljen kom kørende ad Sydmotorvejen mod syd i en civil politibil.

»På Farøbroerne blev politibetjenten overhalet af en anden bil, og det gik lidt kvikt,« lyder det i døgnrapporten.

En hastighedsmåling viste ifølge politiet, at manden kørte 'væsentligt hurtigere' end det tilladte, og han blev derfor bragt til standsning ved Nørre Alslev.

Derfra begyndte tingene for alvor at gå galt.

»Det var en 41-årig mand fra Stokkemarke, som viste et kørekort, som imidlertid var pivfalsk,« lyder det fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Det viste sig, at manden slet ikke havde førerret, og han blev derfor sigtet for kørsel uden førerret.

Det var samtidig tredje gang inden for tre år, at han blev sigtet for netop det – så den bil, han kørte i, blev også beslaglagt på stedet:

»Ejeren af bilen – en 69-årig kvinde – blev sigtet for at have overladt sin bil til en person uden kørekort,« oplyser politiet.

Udover at blive sigtet for dokumentfalsk og for hastighedsoverskridelsen, blev manden også sigtet for en tredje ting.

For en narkometertest viste ifølge politikredsen, at han var påvirket af cannabis.

Så han blev også sigtet for narkokørsel.