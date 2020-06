En video med et overgreb mod et barn har floreret på Facebook indtil nu.

Det oplyser Rigspolitiet på Twitter.

'Vi får i øjeblikket mange anmeldelser vedrørende en video på Facebook, som viser et overgreb mod et barn. Politiet kan oplyse, at videoen er fjernet og efterforskningen er i gang.'

Videoen er fra 2016 og oprindeligt fra USA, lyder det i et opfølgende tweet, hvor Rigspolitiet ligeledes skriver, at gerningsmanden er anholdt i sin tid.

Inde i Facebook-gruppen 'Be Yourself Girls, der huserer knap 54.000 medlemmer, var der tirsdag formiddag en bruger, der delte linket til videoen med det pædofile overgreb.

Det gjorde vedkommende for at få de andre medlemmer til at gå ind og anmelde indholdet, men brugeren, der delte linket, skrev dog ikke, hvad der foregik i videoen.

Det betød, at flere kvinder uforvarende trykkede på linket og blev mødt af det værst tænkelige.

En af dem, der trykkede på linket, var 23-årige Melanie Hansen fra Kalundborg, der nu sidder tilbage fuldstændig grædefærdig.

»Jeg har så ondt af den lille pige. Jeg sidder med den største mavepuster, ingen appetit, og jeg føler virkelig, at jeg er ødelagt,« lyder det fra Melanie Hansen, inden hun fortsætter:

»Jeg er selv mor til tre små børn, så bare tanken om, hvordan den lille pige må have haft det. Hendes skræk og rædsler. Bare tanken om det gør, at jeg sidder og stortuder igen.«

Opdateres...