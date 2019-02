Et overgravet fjernvarmerør på en bro har fyldt togskinner med vand og sand. Problem ventes løst fredag.

Hvis man skal med tog mellem Aarhus og Fredericia inden fredag middag, er der grund til at væbne sig med ekstra tålmodighed.

Et overgravet fjernvarmerør på en bro ved Vejle Station gør det umuligt for togene at passere.

Først forventede Banedanmark, at problemet ville være løst inden klokken 13 torsdag, men det massive tryk i rørene samt et udfordrende sted for bruddet har forlænget processen.

Først fredag klokken 12 ventes togene igen at kunne køre mellem de to stationer. Indtil da kører der togbusser.

Bliver ens rejsetid forlænget med mere end 30 minutter, gør DSB opmærksom på, at der er en rejsetidsgaranti. Det betyder, at man kan få en del af beløbet for rejsen refunderet.

DSB planlægger at melde ud fredag formiddag, om det er muligt at få repareret rørene inden klokken 12.

