En 54-årig mand blev torsdag varetægtsfængslet i en sag, hvor han er sigtet for at have overtrådt et tilhold, hans ekskone har fået mod ham.

Et tilhold, han har overtrådt et firecifret antal gange før. Et tilhold, der også gælder at overføre penge på MobilePay. Helt konkret drejer sigtelsen sig om seks kroner.

Tre gange sendte han ekskonen to kroner natten til onsdag. Og så klappede fælden. Igen. Det skriver Aarhus Stiftstidende.

Hvorfor det lige er seks kroner, han overførte, vender vi tilbage til. Først lidt baggrund:

Manden er nemlig tidligere blevet dømt to gange for at have forbrudt sig mod tilholdet. Første gang i september, hvor han blev dømt for at have overtrådt tilholdet intet mindre end 1516 gange.

Dommen blev dog anket, og manden blev derfor løsladt. Men han var ikke på fri fod længe.

Dagen efter overtrådte han nemlig tilholdet igen. 66 gange. Det førte til en varetægtsfængsling, og i sidste uge blev han idømt 60 dages ubetinget fængsel i sagen.

Men det afholdt ham altså ikke fra at kontakte ekskonen igen natten til onsdag.

Selv forklarede han under grundlovsforhøret torsdag, at han ikke huskede at have overført penge til konen, da han havde fået blackout på grund af massivt alkoholindtag. Han havde dog en idé om, hvorfor han havde overført to kroner tre gange.

I retten forklarede han, at en anden mand, som konen havde haft et forhold til, gerne ville gifte sig med hende. Men da det ikke kunne lade sig gøre, fordi hun stadig var gift med den nu sigtede, havde han i stedet givet hende en tokrone som symbol på den vielsesring, han drømte om at give hende.

»Jeg har en formodning om, at jeg har overført de tre gange to kroner, fordi jeg ville minde hende om, at hun har ødelagt vores families liv for kun to kroner,« forklarede den 54-årige i retten.

Dommeren ved Retten i Aarhus besluttede at varetægtsfængsle manden frem til 2. januar på grund af gentagelsesrisiko.