Det kostede fredag morgen en ældre kvinde flere hundrede tusinde kroner, at hun faldt for et svindelnummer.

Et svindelnummer, der indebar en falsk betjent og en konto, der var 'i risiko for at blive misbrugt'.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Politikredsen modtog fredag morgen en anmeldelse fra en 64-årig kvinde, der kunne fortælle, at hun var blevet ringet op af en mand, der udgav sig for at være en betjent fra Rigspolitiet.

Han havde angiveligt sagt, at hendes konto var i risiko for at blive misbrugt, og at hun derfor skulle få penge væk fra den.

Og på den måde blev hun altså lokket til at overføre flere hundrede tusinde kroner til en konto, som den falske betjent formentlig har ejerskab over.

Østjyllands Politi efterforsker nu sagen og bidrager i øvrigt med følgende tre råd: