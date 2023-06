Fire uger bag tremmer.

Det er, hvad der venter en blot 17-årig ung mand fra Aalborg efter han blev fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Hjørring søndag formiddag.

Den 17-årige er blevet idømt fire ugers varetægtsfængsling efter, han udsatte en 45-årig mand for vold til en koncert i Skovrock i Aalborg lørdag aften.

Det skriver TV 2 Nord.

»Den 17-årige har to tidligere domme for vold, og den seneste er fra maj i år. Så man har valgt at varetægtsfængsle ham, fordi man mener, der er begrundet frygt for, at han vel begå ny lignende kriminalitet,« siger Thomas Klingeberg, specialanklager ved Nordjyllands Politi, til TV 2 Nord.

Ifølge TV 2 Nord skulle den 17-årige være blevet smidt ud fra koncerten Skovrock, men forsøgte at komme tilbage til koncerten, hvilket fik den 45-årig vagt til at tilbageholde ham.

Tilbageholdelsen fik den 17-årige til at slå vagten med knytnæve og give flere knæspark, skriver TV 2 Nord.

Den 17-årige har ikke kæret rettens afgørelse.