Tre år og ni måneders fængsel samt udvisning af Danmark for bestandig.

Sådan lyder dommen efter en 27-årig bulgarsk mand ved Retten i Hjørring blev kendt skyldig i en overfaldsvoldtægt og to tilfælde af blufærdighedskrænkelse.

Den bulgarske statsborger var tiltalt for at have overfaldet en 60-årig kvinde på gaden i Brønderslev, hvorefter han trak hende ind i en have og voldtog hende.

Voldtægten fandt sted 29. august 2021 klokken cirka 01.00, da kvinden var på vej hjem til sin bopæl.

»Der er her tale om en overfaldsvoldtægt, og det bliver straffet hårdere end en kontaktvoldtægt,« oplyser anklager ved Nordjyllands Politi, Eva Madsen.

Ved en kontaktvoldtægt kender gerningsmanden i et vist omfang ofret i forvejen, mens en overfaldsvoldtægt begås mod en person, som gerningsmanden ikke kender.

Den 27-årige nægtede sig skyldig i alle forhold, som foruden voldtægten også omfattede to tilfælde af blufærdighedskrænkelse overfor en 15-årig pige ligeledes i Brønderslev bare få dage inden voldtægten af den 60-årige kvinde.

»Han benyttede sin ret til ikke at udtale sig i forhold til voldtægten. Til de to øvrige forhold sagde han, at han havde haft kontakt med pigen, som han fandt sig tiltrukket af, og det var hans opfattelse, at det var gengældt,« siger anklageren.

I sin afgørelse lagde retten vægt på ofrenes forklaring, ligesom der også forelå dna-spor. I forhold til strafudmålingen lagde retten vægt på voldtægtens grovhed, forklarer Eva Madsen, der er tilfreds med dommen.

Den 27-årige bulgarer valgte at anke dommen på stedet.