Der opstod torsdag aften tumult på en bus fra Vordingborg busstation, da en 27-årig mand steg ombord uden billet.

Den kvindelige chauffør bad manden om at forlade bussen, men det ville han ikke. I stedet blev han sur.

Det resulterede i, at han først råbte ad buschaufføren. Dernæst skubbede han og sparkede hende over knæet, lyder det i døgnrapporten fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Derefter forlod han stedet. Med en stor medbragt julenisse under armen.

Netop nissen gjorde det let for politiet, der kort efter ankom til stedet, at finde frem til den 27-årige mand.

I mellemtiden havde han dog nået at stjæle en six-pack fra en kiosk. Da politiet anholdt ham, virkede han beruset.

Han er nu sigtet for for vold mod person i offentlig tjeneste samt for butikstyveri.

Politiets anklagemyndighed har dog ikke fundet grundlag for at fremstille ham i grundlovsforhør, og han er derfor blevet løsladt fredag formiddag.