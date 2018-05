Justitsminister Søren Pape Poulsens forlovede, Josue Medina Vásquez, blev ifølge politiet overfaldet natten til torsdag i København.

En 34-årig slovak er sigtet for overfaldet.

Overfaldet fandt sted klokken 03:30 natten til torsdag uden for L.A. Bar på Gammel Mønt i København. Josue Medina Vasquez blev ifølge sigtelsen mod den 34-årige slået med knyttet hånd i ansigtet. Overfaldsmanden sagde angiveligt »I don't like homoes«.

Nu har Josue Medina Vásquez selv taget bladet fra munden via et billede på sin Facebook-profil:

'No more hatecrimes' - på dansk 'ikke flere hadforbrydelser' - står der på billedet, der også forestiller et hjerte. I kommentarsporet under billedet har mere end 20 mennesker i skrivende stund været inde og vise deres støtte med en kommentar.

L.A Bar i København. Justitsministerens samlever blev overfaldet foran baren natten til torsdag L.A Bar i København. Justitsministerens samlever blev overfaldet foran baren natten til torsdag

BT har uden held forsøgt at få en kommentar fra Josue Medina Vásquez.