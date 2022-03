Tirsdag aften klokken 18.03 fik Østjyllands Politi en anmeldelse fra en 33-årig mand.

Manden var blevet udsat for et tilsyneladende helt umotiveret overfald på parkeringspladsen ved Netto på Silkeborgvej i Åbyhøj.

Den 33-årige mand har forklaret politiet, at han sad i sin bil på parkeringspladsen, da en mand kom hen og bankede på ruden og begyndte at råbe af ham.

Herefter åbnede gerningsmanden bildøren og begyndte at slå løs på den 33-årige.

Den 33-årige forsøgte derfor at skynde sig ud af bilen og hen over et fortov, men manden fulgte efter, mens han fortsatte med at slå på den 33-årige.

Gerningsmanden var i selskab med en anden mand, der ifølge den 33-årige, forsøgte at holde gerningsmanden tilbage og trække ham væk.

Den 33-årige har aldrig set de to mænd før.

Gerningsmanden beskrives som:

Mellemøstlig af udseende

25-28 år gammel

175-180 centimeter høj

Kraftig af kropsbygning

Mørk i huden og med sort, kort hår

Talte dansk

Var iført en mørkegrå jakke, beige bukser og sorte sko

Østjyllands Politi hører gerne fra eventuelle vidner til overfaldet.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.