En 30-årig mand kæmper lige nu for sit liv, efter at han tidligt søndag morgen blev overfaldet på Københavns Hovedbanegård.

Her blev han slået og sparket af to mænd.

Politiet betegner overfaldet som fuldstændig umotiveret.

Der er tilsyneladende ingen relation mellem offeret og gerningsmændene, og videoovervågningen fra stedet tyder heller ikke på, at der var nogen form for kontakt mellem parterne forud for voldsepisoden.

»Det virker helt tilfældigt,« siger vagtchef Henrik Stormer fra Københavns Politi til B.T.

Det var en politipatrulje, som var på Hovedbanegården i anden anledning, som tilfældigt fandt den 30-årige liggende ukontaktbar i afgangshallen tidligt søndag morgen.

Offeret blev kørt på Rigshospitalet, og han betegnes som »svært tilskadekommen.«

En af de formodede gerningsmænd er blevet anholdt, og politiet leder nu efter den anden.

De to gerningsmænd er i starten af 20erne, oplyser vagtchefen.