En kun 15-årig dreng blev i 20 lange minutter slået, sparket og truet under et voldeligt overfald af ikke mindre end 10 gerningsmænd.

Som afslutning på overfaldet på gaden i Roskilde blev offeret også hånet og ydmyget af sine plageånder.

Det skete med tilråb som: »Jeg kan dræbe dig på stedet«, »Sig du er min bitch« og »Der er blod på min hånd på grund af dig«.

Sådan lyder det grumme indhold i anklageskriftet forud for retssagen mod de formodede gerningsmænd, som B.T. har fået aktindsigt i.

Når sagen til november kommer for en domsmandsret ved retten i Roskilde, er det dog kun syv teenagedrenge i alderen 15-17 år, som vil være tiltalt.

To af deltagerne i overfaldet var nemlig under den kriminelle lavalder på 15 år, og en sidste gerningsmand er det endnu ikke lykkedes Midt- og Vestsjællands Politi at finde frem til identiteten på.

Gadeoverfaldet fandt sted 31. januar i år i tidsrummet fra kl. 19.10 til ca. 19.30.

Her blev den 15-årige dreng foran busholdepladsen og 7-Eleven ifølge anklageskriftet antastet og fastholdt, hvorefter han blev udsat for flere slag og spark i både hovedet og på kroppen.

Overfaldsmændene trak bagefter offeret hen til den nærliggende Hersegade, hvor han foran diskotek Garbos blev skubbet ned på jorden og omringet, hvorefter nye slag og spark haglede ned over ham.

På et tidspunkt havde den 15-årige dreng dog held til at flygte i løb, men knap 100 meter derfra blev han indhentet af sine forfølgere ved parkeringspladsen foran Roskilde Station.

Herefter blev han ifølge tiltalen igen slået og sparket flere gange i hovedet og på kroppen, ligesom han fik flere knæ i maven - både mens han stod op og lå ned.

Mens han blev presset mod et hegn truede en af de ældste overfaldsmænd - en 17-årig dreng - ham ifølge anklageskriftet også med ordene: »Jeg kan sagtens kaste dig ud foran toget«.

Når sagen kommer for retten, vil de syv tiltalte blive anklaget for vold af særligt rå, brutal eller farlig karakter i forening samt trusler.

For to af dem vil anklageren også nedlægge påstand om, at de skal udvises med et indrejseforbud i seks år.