Et overfald på en 14-årig pige er blevet delt på sociale medier.

Episoden fandt sted lørdag eftermiddag ved Helsingør Bycenter, hvor en anden 14-årige pige overfaldt hende.

Det bekræfter Nordsjællands Politi over for B.T., men ønsker ikke at kommentere yderligere på sagen.

»Jeg kan bekræfte, at vi har sagen til efterforskning,« siger Henrik Rasmussen, der er politikommissær og leder af patruljesektionen i Nordsjællands Politi, til B.T.

Mens overfaldet stod på blev det filmet af flere vidner med kameraet i deres telefon.

Optagelserne blev herefter delt på sociale medier. Det skriver Helsingør Dagblad.

De blev blandt andet delt mellem elever på Nordvestskolen i Helsingør, hvor de to piger er elever.

Det kom hurtigt skoleledelsen for øre, som samme dag sendte en besked ud til forældre og lærere.

I beskeden, der er sendt ud via skolens intranet, skriver ledelsen, at de er bekendt med optagelserne, og at de er vist og delt på skolen.

'Politiet og de sociale myndigheder tager sig af selve episoden, men visning i skoletiden er umiddelbart vores sag. Vi har derfor samlet alle elever til en besked om, hvor ulovligt det er at dele/se den slags videoer,' står der blandt andet i meddelelsen.

Søren Pedersen, der er pædagogiske leder på Nordvestskolen, siger til Helsingør Dagblad, at det er delingen af videoen i skoletiden, der har fået dem til at reagere.

Han siger, at skolen bør være et trygt sted. Derfor ser de alvorligt på sagen.