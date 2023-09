Lad være med at købe hash i Pusher Street og hold dig helt væk.

Sådan lyder opfordringen fra overborgmester Sophie Hæstorp Andersen efter det seneste drab i Fristaden.

»Det kan virke uskyldigt at købe hash til en festlig fredag aften i byen, men tænk over, at dine penge ender i lommerne på kriminelle bander, der skyder i vores gader og udsætter uskyldige mennesker for livsfare,« siger hun.

Lørdag 26. august blev en 30-årig mand skudt og dræbt på i Pusher Street på Christiania i København.

Fire andre blev ramt af skud.

Politiet mener, at skyderiet er et resultatet af en verserede konflikt mellem rockergruppen Hells Angels og den forbudte gadebande Loyal to Familia.

Efterfølgende har christianitterne besluttet, at Pusher Street skal lukkes.

Det tiltag får fuld opbakning fra overborgmesteren, som i en pressemeddelelse opfordrer både københavnere og turister til at lade være med at købe hash på Christiania.

Hun er dybt bekymret over volden i Fristaden.

»Derfor vil jeg opfordre ikke bare københavnerne, men også de hundredtusinder af besøgende turister og de mange udenlandske studerende, som netop er flyttet til København for at starte på en uddannelse til at holde sig væk og lade være med at købe hash eller andre stoffer på Pusher Street,« siger hun og tilføjer:

»Stop støtten til de kyniske bander!«

Overborgmesteren håber at være med til at starte en anti-Pusher Street-bevægelse.

»Det er vigtigt, at christianitterne, som lever med utrygheden hver eneste dag, mærker, at resten af byen og byens gæster bakker op om at boykotte Pusher Street, og på den måde er med til at tage millionerne op af lommen på de voldelige og kriminelle bander og rockere.«