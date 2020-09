Mindst syv kraniebrud og 49 sting i hovedet.

Sådan blev de rent fysiske skader hos en kvinde, der søndag aften på Nørrebro i København blev udsat for et livsfarligt overfald på gaden.

Ifølge en retsmediciner har hun været i livsfare, men blev reddet af en genbo, der med høje råb fik gerningsmanden til at holde op med igen og igen at slå med et redskab - formentlig en isøkse - på den liggende kvinde.

Det blodige overfald fandt sted søndag aften kort efter kl. 20 på hjørnet af Tagensvej og Refnæsgade.

Her hørte en mandlig genbo, der var på vej ind i sin opgang, pludselig et skrig fra den anden side af vejen.

Han så en mand, der stod foroverbøjet over en kvinde, der lå på fortorvet. Gerningsmanden havde ifølge vidnet en form for hammer i sin hånd, som han flere gange brugte til at slå på kvinden ved at hæve armen.

Vidnet fik dog overfaldet til at stoppe, da han råbte til gerningsmanden, der lagde sit redskab i en hvid mulepose og forsvandt fra stedet.

Politiets mistanke rettede sig hurtigt mod en yngre mand i området, som bor i en lejlighed lige over den angrebne kvinde.

Han har på det seneste også flere gange kontaktet både Forsvarskommandoen, politiet og sin læge for at klage over, at hans underbo sendte lydbølger og stråler op i hans lejlighed, ligesom han hørte stemmer i sit hoved.

Den formentlig psykiske syge mand har ifølge familiemedlemmer til den angrebne kvinde også flere gange banket på hendes dør, og en af gangene var der gået hul i døren.

Det oplyste anklageren fra Københavns Politi, da den formodede gerningsmand mandag blev fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i Københavns Byret med krav om varetægtsfængsling.

Han sigtes for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter, som påførte den forurettede kvinde ni behandlingskrævende hovedtraumer med mindst syv kraniebrud. Hun fik desuden to hjerneblødninger, og blev syet med 49 sting i baghovedet og andre steder i hovedet.

Han nægtede sig skyldig, men ønskede ikke at udtale sig i retten.

Efter at politiet var trængt ind i den formodede gerningsmands lejlighed, fandt betjentene blandt andet et par bukser med mørk afsmitning, der kunne være blod.

Samtidig fandt politifolkene også en isøkse, som for nylig var blevet rengjort, da der var vanddråber på den. I en affaldskurv blev der fundet servietter med mørke afsmitninger, som kunne være blod, og i entreen blev der fundet en hvid mulepose med tilsvarende afsmitninger.

Den anholdte blev varetægtsfængslet for foreløbig 24 dage, som dommeren besluttede skulle være i surrogat på en lukket psykiatrisk afdeling, når der var en ledig pladss.