Voldsomme brag, smadrede vinduer og facader, trykbølger gennem luften og borgere, der troede, de skulle dø.

Det har været følgerne af de otte eksplosioner, der på bare 174 dage har ramt hovedstadsområdet.

Otte eksplosioner, der alle i skrivende stund er uopklaret, og som politiet ser med stor alvor på.

»Syv-otte eksplosioner på et halvt år er markant, og noget som har den største opmærksomhed hos politiet og i anklagemyndigheden,« lød det torsdag fra chefpolitiinspektør ved Københavns Politi, Jørgen Bergen Skov.

Politiet ønsker imidlertid ikke at oplyse, om der er kan være en sammenhæng mellem de otte eksplosioner i hovedstaden. B.T. har fredag forsøgt at få Københavns Politi til at svare på, hvorvidt der er lighedstegn mellem de mange eksplosioner.

Men af hensyn til efterforskningen af de otte forskellige eksplosioner ønsker politiet ikke at oplyse hverken status på efterforskningen eller eventuelle mistænkte, ligesom politiet heller ikke ønsker at oplyse, hvad der har forårsaget de mange eksplosioner.

B.T. har herunder samlet de otte eksplosioner i kronologisk rækkefølge.

13. februar 2019

(Foto: presse-fotos.dk) Vis mere (Foto: presse-fotos.dk)

En sprængladning bliver udløst om natten ved en Alis-tøjbutik på Christiania i København. Eksplosionen forårsager ingen personskade, men flere af butikkens ruder bliver knust, ligesom også karmen får en række skader.

»Det er for tidligt at sige noget præcist om farligheden, men hvis der havde stået nogen tæt på, så ville den uden tvivl have medført alvorlig personskade,« lød det dengang fra efterforskningsleder Søren Lauritsen.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 01.45 om natten.

18. februar 2019

En bombe eller et stort kanonslag eksploderede natten til mandag på Christiania. Foto: Steven Knap/ Byrd.com Vis mere En bombe eller et stort kanonslag eksploderede natten til mandag på Christiania. Foto: Steven Knap/ Byrd.com

En lille uge senere er den gal igen samme sted. En eksplosion raserer igen Alis-butikken på Christiania.

Ingen personer kommer til skade, men som ved eksplosionen få dage forinden bliver flere ruder knust, og noget af bygningens træværk sprænges væk.

Efterforskningsleder Bjarke Madsen oplyser til B.T., at eksplosionen har været 'ret voldsom', og udtaler, at man skal undersøge, om der er tale om en bombe eller et meget stort kanonslag.

14. april 2019

Det var denne hvide varebil, der eksploderede natten til søndag. Bjørn Nielsen B. Nielsen Mobil/Ritzau Scanpix Vis mere Det var denne hvide varebil, der eksploderede natten til søndag. Bjørn Nielsen B. Nielsen Mobil/Ritzau Scanpix

Om natten eksploderer en varebil pludseligt i Mjølnerparken på Nørrebro. Kort forinden havde politiet fået en anmeldelse om, at en gruppe unge hoppede på taget af en bil. Da politiet kort tid senere ankom til stedet, var der ingen at se.

Betjentene gik hen til bilen for at undersøge den, inden de satte sig tilbage i patruljebilen. Men sekunder senere sprænges bilen, kun få meter fra betjentene.

Dagen efter skulle Rasmus Paludan have afholdt demonstration på stedet. Den demonstration blev rykket.

7. maj 2019

Der er sket en eksplosion i en bil på Nørrebro Vis mere Der er sket en eksplosion i en bil på Nørrebro

Om morgenen den 7. maj lyder et stort brag ved Rentemestervej på Nørrebro i København.

Eksplosionen kommer fra en bil, der holder på gaden. Ingen kommer til skade som følge af eksplosionen.

»Vi har haft en bilbrand og eksplosion på Rentemestervej i København, men vi ved ikke, hvad der kom først af de to,« siger vagtchef ved Københavns Politi Henrik Svejstrup til B.T.

10. maj 2019

Politiet undesøger sprægningen med en bombehund. Foto: Steven Knap. Vis mere Politiet undesøger sprægningen med en bombehund. Foto: Steven Knap.

En eksplosion om natten smadrer en port til et varelager i Valby. Varelageret tilhører autoudstyrsforhandleren T. Hansen, og eksplosionen har medført, at en aluminiumsport bliver bortsprængt.

»Vi får en anmeldelse om, at flere har hørt et højt brag. Da vi ankommer til stedet, kan vi se, at porten er bortsprængt,« lyder det fra vagtchef Henrik Brix til B.T.

Ingen kommer til skade.

31. maj 2019

Foto: Steven Knap / Byrd Vis mere Foto: Steven Knap / Byrd

Et kæmpe brag vækker flere beboere i området omkring Øresundsvej på Amager om natten 31. maj, da en bombe eller lignende eksploderer under en parkeret bil.

Ingen kommer til skade som følge af eksplosionen, men bilens bagende er ikke 'særlig pæn', som vagtchef Kristian Rohdin formulerer det, og en nærliggende butikstude bliver knust.

»Det var nogle rester - nogle effekter - fra bilen, der røg derover i forlængelse af den her eksplosion, eller hvad vi skal kalde det,« fortæller vagtchef Kristian Rohdin til B.T.

16. juni 2019

Foto: Mathias Øgendal Vis mere Foto: Mathias Øgendal

En eksplosion blæser døre og vinduer ud på et autoværksted i Vallensbæk. Ingen personer kommer til skade i forbindelse med eksplosionen, men de materielle ødelæggelser er omfattende.

»Branden er slukket, men det har været en forholdsvis kraftig eksplosion. Døre og vinduer er blæst ud, og taget på bygningen har løftet sig. Der kan også været sket skader på biler inde i bygningen,« siger vagtchef Jens Møller til B.T.

Vagtchefen fortæller videre, at et vidne har set flere personer løbe væk fra stedet.

6. august 2019

Oprydningsarbejdet efter eksplosion ved Skattestyrelsen i København, onsdag den 7. august 2019. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Foto: Philip Davali Vis mere Oprydningsarbejdet efter eksplosion ved Skattestyrelsen i København, onsdag den 7. august 2019. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Foto: Philip Davali

Klokken 22.15 eksploderer en genstand foran Skattestyrelsen ved Nordhavn Station i København. Eksplosionen smadrer store dele af facaden til Skattestyrelsen.

To personer er i bygningen, men ingen af de to kommer til skade, men fragmenter fra eksplosionen rammer en person ved Nordhavn Station.

Politiet betragter eksplosionen som et decideret angreb.

»Et angreb som dette hverken kan eller vil vi acceptere,« lyder det fra chefpolitiinspektør ved Københavns Politi, Jørgen Bergen Skov.