Retten har brugt 38 retsmøder i sag om Region Sjælland og Atea.

Glostrup. Siden oktober har Retten i Glostrup haft retsmøder i det, der er blevet kaldt danmarkshistoriens største sag om bestikkelse.

Selskabet Atea og syv mænd er sat under anklage af Bagmandspolitiet. Alle nægter sig skyldige. Her er punkterne i anklageskriftet:

* It-driftschef i Region Sjælland modtog bestikkelse i 17 tilfælde. To rejser til Dubai, to rejser til Las Vegas, middage på Era Ora, Geranium og andre steder.

* It-direktør i først Region Sjælland og derefter Rigspolitiet modtog bestikkelse seks gange. To rejser til Las Vegas, rejse til Dubai, middage på The Paul og Geranium samt leverance af tv.

* It-udviklingschef i Region Sjælland modtog bestikkelse fire gange. Rejse til Dubai og middage på Den Røde Cottage, Søllerød Kro og Era Ora.

* Salgschef i Atea ydede bestikkelse i 16 tilfælde. Rejser til Las Vegas og Rom, middage på Geranium, AOC, Mash, Kong Hans og andre steder samt leverance af tv.

* Koncerndirektør i Atea ydede bestikkelse fire gange for både Atea og et nyt selskab, 3Ait. To rejser til Dubai, middage på Geranium og The Paul.

* Salgsdirektør i Atea ydede bestikkelse tre gange for både Atea og 3Ait. Rejse til Dubai, middage på Søllerød Kro og Hotel Frederiksminde i Præstø.

* Koncernchef i Atea ydede bestikkelse to gange for både Atea og 3Ait. To rejser til Dubai.

De fire Atea-chefer er ikke længere ansat i selskabet.

Kilder: Anklageskrift og retsmøder.

/ritzau/