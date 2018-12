Fire mænd er anholdt for drabene på en dansk og en norsk kvinde. Mændene sættes i forbindelse med IS.

Den danske kvinde Louisa Vesterager Jespersen og hendes norske veninde Maren Ueland blev mandag fundet dræbt i Marokko.

Her er, hvad vi ved om dobbeltdrabet:

* 24-årige Louisa Vesterager Jespersen fra Ikast og 28-årige Maren Ueland fra den norske by Bryne bliver mandag den 17. december fundet dræbt nær deres telt i et populært turistområde i nærheden af landsbyen Imlil i Atlasbjergene i Marokko. Der er tegn på vold fra et skarpt instrument på kvindernes hals.

* Fire mænd er mistænkt for drabene. En af dem blev anholdt i Marrakesh tirsdag den 18. december. De tre andre blev anholdt torsdag ligeledes i Marrakesh.

* To andre mænd, der også blev pågrebet tirsdag, er blevet løsladt efter afhøring, oplyser det norske medie VG.

* Den marokkanske anklagemyndighed siger, at de anholdte har forbindelse til en unavngiven terrororganisation. Myndighederne efterforsker dobbeltdrabet som en terrorhandling.

* Politiets Efterretningstjeneste (PET) bekræfter, at der florerer en video på internettet, der angiveligt viser drabet på den ene af de to kvinder.

* PET oplyser, at videoen og den foreløbige efterforskning ifølge de marokkanske myndigheder peger i retning af, at drabene muligvis kan relateres til den militante gruppe Islamisk Stat (IS).

* Ifølge lokale medier camperede de mistænkte mænd i nærheden af kvinderne, men de forlod området, få timer før de dræbte blev fundet.

* Imlil ligger 70 kilometer syd for Marrakesh og bruges ofte som udgangspunkt for ture til bjerget Toubkal, der med sine 4167 meter er det højeste bjerg i Nordafrika.

* De to kvinder var på en måned lang rejse og var erfarne friluftsmennesker. Begge studerede på Universitetet i Sørøst-Norge i Bø i Telemark.

Kilder: NTB, VG, AP, AFP, lokale marokkanske medier, det norske udenrigsministerium, PET.

/ritzau/